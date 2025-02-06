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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı mesajı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:41 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:41
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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı mesajı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kanlı, mesajında, iki büyük depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu acının tazeliğini koruduğunu belirten Kanlı, "50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz, 100 binden fazla insanımızın yaralandığı, ev ve iş yerlerinin yerle bir olduğu depremin neden olduğu maddi ve manevi kayıplarımız çok büyük. Ancak aziz milletimiz devletimizle bir olmuş, seferberlik ruhuyla harekete geçmiş, bu büyük yıkımın altından kalkmayı tercih etmiştir." ifadesini kullandı.

        Kanlı, deprem felaketinin yaralarının sarılmaya, izlerinin silinmeye devam edildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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