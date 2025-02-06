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        Adana'da şiddetli rüzgarda okulun çatısı zarar gördü

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle çatısı zarar gören okuldaki öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:57 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:57
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        Adana'da şiddetli rüzgarda okulun çatısı zarar gördü
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        Adana'nın Karaisalı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle çatısı zarar gören okuldaki öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi.

        İlçede etkili olan rüzgarda, Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çatısında zarar oluştu.

        İhbar üzerine okula polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çevrede önlem alan ekipler, öğrencileri tedbir amaçlı tahliye etti.

        Rüzgar nedeniyle merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'ndeki Veysel Karani Ortaokulu'nun bahçesindeki kameriye de devrildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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