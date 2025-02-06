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        Depremde yıkılan Ekim Apartmanı'na ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı

        Adana'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'na ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, binada kullanılan beton ve çeliğin yönetmelik koşullarını sağlamadığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 17:23 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:23
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        Depremde yıkılan Ekim Apartmanı'na ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı
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        Adana'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'na ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, binada kullanılan beton ve çeliğin yönetmelik koşullarını sağlamadığı belirtildi.

        Müteahhitler Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile teknik uygulama sorumlusu Cüneyt Akkaya'nın tutuklu yargılandığı Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasına, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinin hazırladığı 45 sayfalık yeni bilirkişi raporu eklendi.

        Raporda, Kahramanmaraş merkezli 7,8 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki 15 katlı apartmanın proje ve ruhsat bilgilerinin uyuştuğu anlatıldı.

        Binanın enkazından karot ve demir numuneleri alındığı belirtilen raporda, "Binanın yıkılmasında zeminden kaynaklı bir neden bulunmadığı, yapıda kullanılan beton ve çeliğin ilgili yıldaki (1975) yönetmelik koşullarını sağlamadığı tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Mühendislik bölümünün yapı laboratuvarında gerçekleştirilen deneylerde numunelerin ortalama basınç dayanımının test edildiği bilgisine yer verilen raporda, şunlar kaydedildi:

        "Beton basınç dayanımları TS EN 13791 standardında yer alan karot deney sonucu tablosundaki formülde belirtilen şartı sağlamamaktadır. Çekme deneyi sonuçları değerlendirildiğinde, donatı çubuğunun kusurlu olduğu, donatı çubuğunun ilgili standart için belirtilen kriterleri sağlamadıkları tespit edilmiştir. Olay yeri inceleme raporu uyarınca kayıt altına alınan numune alma görüntüleri ve torbalardan çıkan delil numunelerinin durumlarının incelemesinde kullanılan agrega ve granülometrisi açısından malzeme kalite yetersizliğinin mevcut olduğu değerlendirilmiştir."

        Raporda, analiz sonucunda kolonların, kesit, donatı alanı ve donatı detaylandırması açısından çoğunlukla yeterli olduğu belirtildi.

        Sanıkların kusur derecelerine ilişkin ise "Yapım sorumlusu müteahhit, teknik uygulama sorumlusu, fenni mesul şantiye şefi 'asli kusurlu', zemin ve temel etüdü raporunu hazırlayan firma yetkilileri ile belediyenin yapı kontrol birimi 'tali' kusurludur." değerlendirmesi yapıldı.

        Adana'da, Ekim Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması ve 42 kişinin ölmesiyle ilgili müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldıktan sonra Karadağ'da yakalanan firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ise 21 Ağustos 2024'te Türkiye'ye iade edilmiş ve tutuklanmıştı.

        Haklarında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen 3 sanığın yargılanması Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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