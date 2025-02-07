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        Adana'da iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı kameradan belirlenerek yakalandı

        Adana'da iki iş yerinden hırsızlık yaptığı güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:02 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:02
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        Adana'da iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı kameradan belirlenerek yakalandı
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        Adana'da iki iş yerinden hırsızlık yaptığı güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan zanlı tutuklandı.

        Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki kuaförden 23 Ocak'ta gece kapı kilidi kırılarak iki televizyon, olaydan bir gün sonra Dumlupınar Mahallesi'ndeki dönerci dükkanından da elektrikli aletler çalındı.

        Bunun üzerine araştırma yapan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin çevresindeki binaların güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin Rıdvan A. olduğunu tespit etti.

        Yakalanan Rıdvan A'nın, 33 yıl hapis cezasıyla arandığı da belirlendi.

        Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kayıtlarda, şüphelinin, kuaförün kapısını yaklaşık bir saat uğraştıktan sonra açıp içeriye girdiği, daha sonra elinde televizyon ve poşetle ayrıldığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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