Adana'da kamyonda 7 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Adana'da kamyonda 7 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Adana'da kamyonda 7 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 7 milyon 500 bin makaron bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan kişi, emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.