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        Adana'da 383 litre sahte içki ele geçirildi

        Adana'da 383 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan 166 aroma kiti ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:14 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:14
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        Adana'da 383 litre sahte içki ele geçirildi
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        Adana'da 383 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan 166 aroma kiti ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürün bulunduğu belirlenen iş yeri, ikamet ve otomobilde arama yaptı.

        Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda 383 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan 166 aroma kiti ele geçirildi.

        Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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