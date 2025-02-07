Adana'da 383 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 383 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan 166 aroma kiti ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 383 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan 166 aroma kiti ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürün bulunduğu belirlenen iş yeri, ikamet ve otomobilde arama yaptı.
Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda 383 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan 166 aroma kiti ele geçirildi.
Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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