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        Adana'da 4 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında karar çıktı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilin bagajına sakladıkları uyuşturucu ile yakalanan 1'i tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada 2 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:05 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:05
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        Adana'da 4 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında karar çıktı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilin bagajına sakladıkları uyuşturucu ile yakalanan 1'i tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada 2 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık E.T, tutuksuz sanıklar A.T. ve V.A. ile avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık M.A. ise duruşmada yer almadı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, A.T. idaresindeki içerisinde M.A, V.A. ve E.T'nin bulunduğu otomobili Emek Mahallesi Barış Bulvarı'nda durdurduğunu, aracın bagajındaki valize gizlenmiş vaziyette 3 pakette 3 kilo 608 gram esrar ele geçirildiğini belirtti.

        Savcı, sanıkların uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduklarını, deşifre olmamak için kod adı kullandıklarını ve üst aramalarında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paranın ele geçirildiğini bildirerek, sanıklar A.T, M.A, V.A. ile E.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanıklar ise uyuşturucu ticareti yapmadıklarını savunarak beraatlerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan sanık E.T'yi 13 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına, M.A'yı 10 yıl 10 ay hapis ve 33 bin 320 lira adli para cezasına çarptırdı, M.A. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

        Heyet, sanıklar A.T. ve V.A'nın ise "yüklenen suçun, sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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