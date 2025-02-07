Adana'da karda mahsur kalan 15 maden işçisi kurtarıldı
Adana'nın Feke ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan 15 maden işçisi kurtarıldı.
Adana'nın Feke ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan 15 maden işçisi kurtarıldı.
Bahçecik Mahallesi kırsalında maden ocağında çalışan işçiler, kar nedeniyle yollarının kapanması üzerine evlerine gidemedi.
İşçilerin cep telefonuna mesaj göndermesi üzerine Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, yolun açılması için ekipleri yönlendirdi.
Ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu yolu açtı.
Yolun açılmasıyla işçiler kendi araçlarıyla maden ocağından ayrıldı.
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