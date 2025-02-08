Stat:YeniAdana
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Şenol Bektaş, Abdülhamit Söyler
Adanaspor: Nurullah Aslan, Donkor, Fatih Kurucuk, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Can Esendemir (Dk. 69 Fofana), Harun Alpsoy, Innocent, Candeias (Dk. 90+1 Doğukan Emeksiz), Mirza Cihan (Dk. 79 Orkan Çınar), Ivan (Dk 69 Ciss), Cikalleshi
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Kadir Kaan Yurdakul, Arslanagic, Muhammet Ensar Akgün, Umut Erdem, Toure (Dk. 86 Kaan Kanak), Cissokho (Dk. 86 Kerim Arık), Diallo, Oğuz Gürbulak, Muhammed Enes Kiprit, Minchev (Dk. 65 Moryke Fofana)
Goller: Dk. 19 Cikalleshi (penaltıdan), Dk. 81 Orkan Çınar (Adanaspor), Dk. 64 Muhammet Ensar Akgün (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 25 Arslanagic, Dk. 37 Minchev, Dk. 45 Oğuz Gürbulak, Dk. 90+2 Moryke Fofana (Manisa FK), Dk. 37 Fatih Kurucuk, Dk. 45+1 Innocent (Adanaspor)
ADANA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.