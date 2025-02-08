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        Adanaspor-Manisa FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Manisa FK'yı 2-1 yenen Adanaspor'da teknik direktör Hakan Keleş, "İnşallah önümüzdeki periyodu iyi geçersek kümede kalma adına umutlarımızı daha çok arttıracağımızı düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 18:33 Güncelleme: 08.02.2025 - 18:45
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        Adanaspor-Manisa FK maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Manisa FK'yı 2-1 yenen Adanaspor'da teknik direktör Hakan Keleş, "İnşallah önümüzdeki periyodu iyi geçersek kümede kalma adına umutlarımızı daha çok arttıracağımızı düşünüyorum." dedi.

        Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri açısından çok önemli bir müsabaka oynadıklarını belirtti.

        Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ifade eden Keleş, "İlk 45 dakika takımı beğendim, iyi oynadık. Fakat ikinci yarı öne geçtikten sonra skoru koruma psikolojisiyle geri çekildik, o biraz sıkıntı yarattı bizde. Eksik oyuncularımız vardı. Onlar da döndüğünde, gerekli 2-3 üç transfer de yaptığımızda daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

        Maçın umutları için ilk adım olduğunu dile getiren Keleş, "İnşallah önümüzdeki periyodu iyi geçersek, kümede kalma adına umutlarımızı daha çok arttıracağımızı düşünüyorum. Tabii çok çalışmamız gerekiyor. İnşallah istediğimiz şeyleri yaparız ve Adanaspor'u hak ettiği ligde tutarız." ifadelerini kullandı.

        - Manisa FK cephesi

        Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı da kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

        Şapçi, "İkinci yarı iyi oynadığımız bir maçı kaybettik. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Ancak bireysel hatalar yaptık, basit goller yedik. Önümüzdeki maçlarda bu mağlubiyeti telafi etmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Hakem İlker Yasin Avcı'nın maçın tamamına yakın bölümünde adeta bütün takdir haklarını rakipten yana kullandığını öne süren Şapçi, "Yediğimiz golde takımımız bir oyuncu eksik. Yerde yatarken oyunu devam ettirdi. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Rakibimizi kutluyorum. Önümüzdeki maçlarda galibiyetler alarak takımımızı hak ettiği yere taşıyacağız." şeklinde konuştu.

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