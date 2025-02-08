Adana'da otomobilin arka koltuğunda motosiklet taşıyan sürücüye ceza

Aracın, arka koltuğunda yüklü motosikletle kapısı açık şekilde seyretmesi bir diğer araçtan cep telefonuyla kayda alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda arka koltuğunda motosiklet yüklü olan ve kapısı açık seyrederek trafiği tehlikeye düşüren 01 LY 390 plakalı otomobili gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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