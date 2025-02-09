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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 hükümlü ve 9 şüpheli yakalandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda firari 4 hükümlüyle 9 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 09:41 Güncelleme: 09.02.2025 - 09:41
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 hükümlü ve 9 şüpheli yakalandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda firari 4 hükümlüyle 9 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Özel harekat ekiplerinin de katıldığı çalışmada 78 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu etkili hap ile tabanca ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı.

        Yakalanan 13 kişiden 4'ünün 1 yıl 8 ay ila 12 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4 hükümlü de cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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