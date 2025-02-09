Adana'da 1 kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Ayhan Moralı'yı (53) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Yusuf A'nın (62) işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde 7 Şubat'ta tartıştığı Ayhan Moralı'yı pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalanmıştı.
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