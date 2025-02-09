Adana'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir çiftliğin samanlığında çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir çiftliğin samanlığında çıkan yangın söndürüldü.
Zeytinbeli Mahallesi'ndeki çiftliğin samanlığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.
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