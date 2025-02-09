Çukurova Üniversitesinde kemoterapinin doğurganlığı azaltıcı etkisini önlemek için çalışma yürütülüyor

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesinde kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının doğurganlığa olumsuz etkilerini önlemek amacıyla çalışma yürütülüyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı öncülüğünde oluşturulan ekip, kemoterapi ilaçlarının doğurganlığı azaltıcı etkisini önlemeye yönelik yaklaşık bir yıl önce çalışma başlattı.

Ekipte görevli akademisyenler Doç. Dr. Ayşe Nur Çakır Güngör, Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhan Küpeli ve Araştırma Görevlisi Dr. Başak Günaştı, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında çalışmada gelinen süreci anlattı.

Güngör, kemoterapinin erkek ve kadınların üreme fonksiyonlarını bozarak doğurganlıklarını azalttığını söyledi.

Bu durumu önlemeyi hedeflediklerini dile getiren Güngör, şöyle konuştu:

"Kanserden kurtulmuş bireyler için doğurganlığını kaybetmemek veya menopoza erken girmemek önemli hale geliyor. Biz de bireylerin doğurganlığının azalmasını, menopoza girmelerini engelleyebilir miyiz diye bir çalışma yapmaya karar verdik. Bunun klinik çalışmasını yapmak çok zor. Hem kanser çeşidi çok fazla hem uygulanan kemoterapi ilaçları çok çeşitli hem de kür sayıları çok farklı. O yüzden deneysel hayvan çalışmaları yaptık ve sonuçlarımızın büyük kısmını aldık. Sonuçlarımız olumlu."

- "İstatistiki olarak başarı gösterdiğine işaret ediyor"

Güngör, 18 ay olarak planladıkları çalışmayı daha kısa sürede tamamlamayı istediklerini anlattı.

Deneyin detaylarına ilişkin Güngör, şunları kaydetti:

"Çalışmada kemoterapi alan sıçanlar ile kemoterapi ve ilaç uyguladığımız sıçanları karşılaştırdık. İlaç verdiklerimiz, diğerlerine göre yumurtalık rezervini büyük ölçüde korudular. Bu, istatistiki olarak başarı gösterdiğine işaret ediyor. Diğer hayvanların ise rezervi çok bozuldu."

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Güngör, çalışmanın tamamlanmasının ardından elde edilecek sonuçları yayımlayacaklarını sözlerine ekledi.