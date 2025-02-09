Adana'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kızıldağ mevkisinde kar nedeniyle yolda kalan iki araçta mahsur kalan 9 kişi olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti.
Jandarma, AFAD ve belediye ekiplerinin koordineli çalışması sonucu mahsur kalan 9 kişi bulundukları yerden kurtarıldı.
Bölgeye piknik yapmak için geldikleri öğrenilen vatandaşlar, belediye ekiplerince ilçe merkezine götürüldü.
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