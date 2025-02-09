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        Adana'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 18:22 Güncelleme: 09.02.2025 - 18:22
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        Adana'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
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        Adana'nın Karaisalı ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kızıldağ mevkisinde kar nedeniyle yolda kalan iki araçta mahsur kalan 9 kişi olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti.

        Jandarma, AFAD ve belediye ekiplerinin koordineli çalışması sonucu mahsur kalan 9 kişi bulundukları yerden kurtarıldı.

        Bölgeye piknik yapmak için geldikleri öğrenilen vatandaşlar, belediye ekiplerince ilçe merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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