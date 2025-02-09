Adana'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Bölgeye piknik yapmak için geldikleri öğrenilen vatandaşlar, belediye ekiplerince ilçe merkezine götürüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kızıldağ mevkisinde kar nedeniyle yolda kalan iki araçta mahsur kalan 9 kişi olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti.

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