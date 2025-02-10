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        Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası

        Adana'da kendisini bankacı olarak tanıtıp bir kişinin 40 bin 810 lirasını aldığı öne sürülen sanığa 5 yıl hapis 120 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 17:52 Güncelleme: 10.02.2025 - 17:52
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        Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası
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        Adana'da kendisini bankacı olarak tanıtıp bir kişinin 40 bin 810 lirasını aldığı öne sürülen sanığa 5 yıl hapis 120 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık R.S.G. ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü müşteki C.A'nın sosyal medya hesabı üzerinden kredi müracaatında bulunduğu, bir süre sonra kendisini banka çalışanı olarak tanıtan R.S.G'nin müşteki C.A'yı arayarak, "banka hesabının tehlikede olduğunu ve adına kredi çekildiğini" bildirerek, cep telefonuna gönderilen onay kodunu kendisine göndermesini istediği, C.A'nın da onay kodunu gönderdikten sonra, hesabından R.S.G'nin adına 40 bin 810 lira havale edildiğini belirtti.

        Savcı, kurguladığı hile çerçevesinde müşteki C.A'yı aldatarak toplamda 40 bin 810 lira haksız menfaat temin ettiği tespit edilen sanığın, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık R.S.G. suçsuz olduğunu öne sürerek beraatını talep etti.

        Mahkeme heyeti de "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık R.S.G'yi 5 yıl hapis ve 120 bin lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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