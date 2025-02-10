Adana'da bir iş yerinde 3 kişi silahla vurularak öldürüldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinde 3 kişi silahla vurularak yaşamını yitirdi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinde 3 kişi silahla vurularak yaşamını yitirdi.
Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nde bulunan bir medikal firmasına gelen bir grup, iş yerinde bulunanlara silahla ateş açtı.
Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları konrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri yaptıkları çalışmayla silahlı saldırıya karışan bir şüpheliyi yakaladı.
Ekipler, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.
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