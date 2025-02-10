Adana'da bir iş yerinde 3 kişi silahla vurularak öldürüldü

Polis ekipleri yaptıkları çalışmayla silahlı saldırıya karışan bir şüpheliyi yakaladı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nde bulunan bir medikal firmasına gelen bir grup, iş yerinde bulunanlara silahla ateş açtı.

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