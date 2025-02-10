Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        GÜNCELLEME - Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 18:49 Güncelleme: 10.02.2025 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

        Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki medikal firmasına giden 4 kişiden T.A. (20), iki tabancayla ateş açtı.

        Saldırının ardından zanlı ve beraberindekiler olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kurşunların isabet ettiği Özgür Ozan Ekinci (43), Fuat Kalaycık (64) ve Oğuzhan Sönmezler'in (29) hayatını kaybettiğini belirledi.

        - Valilikten açıklama

        Adana Valiliğinden yapılan açıklamada güvenlik güçlerinin olay yerine hızla ulaştığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen T.A. kısa sürede yakalanmış olup konuyla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz."

        Öte yandan polis ekiplerince Sarıçam ilçesinde yakalanan T.A'nın aracında, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Uçuşlara 'kar' düzenlemesi
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray, Frankowski transferini duyurdu!
        Galatasaray, Frankowski transferini duyurdu!
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Medikal ürünlerin satıldığı iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü
        Medikal ürünlerin satıldığı iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü
        Adana'da bir iş yerinde 3 kişi silahla vurularak öldürüldü
        Adana'da bir iş yerinde 3 kişi silahla vurularak öldürüldü
        Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası
        Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası
        Adana'da bir kadının 12 yıl önce öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığa hapi...
        Adana'da bir kadının 12 yıl önce öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığa hapi...
        Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Gözaltındaki arkadaşına ekmek arasında uyuşturucu götüren sanığa 15 yıl hap...
        Gözaltındaki arkadaşına ekmek arasında uyuşturucu götüren sanığa 15 yıl hap...