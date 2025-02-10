GÜNCELLEME - Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü

"Saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen T.A. kısa sürede yakalanmış olup konuyla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz."

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada güvenlik güçlerinin olay yerine hızla ulaştığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Ekipler, kurşunların isabet ettiği Özgür Ozan Ekinci (43), Fuat Kalaycık (64) ve Oğuzhan Sönmezler'in (29) hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

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