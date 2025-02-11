Adana'da 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Adana'da hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Dağlıoğlu Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Mehmet Emin M'yi durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.
Ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda Mehmet Emin M'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.
Mehmet Emin M. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.