Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ü öldüren sanığa dava

        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 3 ayrı suçtan toplamda 27 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:21 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ü öldüren sanığa dava
        ABONE OL

        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 3 ayrı suçtan toplamda 27 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinin hizmet binasında 12 Şubat 2024'te Samet Güdük'ü (40) öldürdükten sonra Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine teslim olan ve tutuklanan Mikail Güvenir hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Mikail Güvenir'in olay günü elinde kırmızı bir poşetle belediye binasına giriş yaptığı belirtildi.

        İddianamede, sanığın elinde bulunan poşeti binanın üst katındaki çay ocağına bırakarak beklemeye başladığı anlatıldı.

        Sanığın bir süre sonra Samet Güdük'ün makam odasına koridorda Güdük ile görüşmek üzere bekleyen tanıklar M.D, Ö.T, ve S.I. ile girdiği ifade edilen iddianamede, Mikail Güvenir'in odaya girdiğinde poşetin elinde olduğu belirtildi.

        Koridorda bulunan güvenlik görevlisi Ü.K. ve çay ocağında görevli H.C'nin silah sesi duyması üzerine maktulün odasına doğru yöneldikleri anlatılan iddianamede, sanığın odadan çıktığı ve koridorda bulunan müştekiler H.C. ve Ü.K'ye silah doğrulttuğu, daha sonra bina çıkışına doğru kaçmaya başladığı ifade edildi.

        İddianamede, sanığın merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştüğü ve bu sırada elinde bulunan tabancanın ateşlendiği belirtildi.

        Sanığın kaçtığı sırada bina içinde karşılaştığı kişilere silah doğrulttuğu aktarılan iddianamede, kamera kayıtlarına göre Mikail Güvenir'in maktulün odasında yaklaşık yarım saat kaldığına yer verildi.

        İddianamede sanığın soğuk kanlı bir şekilde olay yerinden ayrıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Sanığın eylemini planlayarak suçta kullanacağı silahı temin ettiği, olay günü maktulü öldürme kararı ile maktulün yanına gittiği, maktulün odasına girmeden silahını atışa hazır hale getirdiği ve odaya girdikten sonra kararın da vazgeçmeyerek sebat ve ısrarla fiilini icra etmeye başladığı, eylemi ile maktule karşı tasarlayarak kasten öldürme suçunu oluşturduğu dikkate alınarak sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 4 belediye görevlisini tehdit etmesi sebebiyle 'zincirleme şekilde silahla tehdit', 'kamu malına zarar verme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep olunur."

        Sanık Mikail Güvenir ise iddianamede yer alan ifadesinde maktulün kendisini belediye arazisi kiralama vaadi ile dolandırdığını öne sürdü.

        Tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        - Olay

        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, 12 Şubat 2024'te tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Şüpheli Mikail Güvenir de Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine teslim olmuştu. Şüpheli Mikail Güvenir, 13 Şubat 2024'te çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Konkordatoda işçinin hakları nelerdir?
        Konkordatoda işçinin hakları nelerdir?
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Adana'da 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da kaçak 7 bin 335 paket sigara ele geçirildi
        Adana'da kaçak 7 bin 335 paket sigara ele geçirildi
        Adana'nın Aladağ ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Adana'nın Aladağ ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Adana'da iki otomobil çarpıştı; anne-baba ve oğul yaralandı
        Adana'da iki otomobil çarpıştı; anne-baba ve oğul yaralandı
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı
        Medikal ürünlerin satıldığı iş yerine çifte silahla saldırı: 3 ölü (2)- Yen...
        Medikal ürünlerin satıldığı iş yerine çifte silahla saldırı: 3 ölü (2)- Yen...