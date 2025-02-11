Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ü öldüren sanığa dava

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 3 ayrı suçtan toplamda 27 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Büyükşehir Belediyesinin hizmet binasında 12 Şubat 2024'te Samet Güdük'ü (40) öldürdükten sonra Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine teslim olan ve tutuklanan Mikail Güvenir hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Mikail Güvenir'in olay günü elinde kırmızı bir poşetle belediye binasına giriş yaptığı belirtildi.

İddianamede, sanığın elinde bulunan poşeti binanın üst katındaki çay ocağına bırakarak beklemeye başladığı anlatıldı.

Sanığın bir süre sonra Samet Güdük'ün makam odasına koridorda Güdük ile görüşmek üzere bekleyen tanıklar M.D, Ö.T, ve S.I. ile girdiği ifade edilen iddianamede, Mikail Güvenir'in odaya girdiğinde poşetin elinde olduğu belirtildi.

Koridorda bulunan güvenlik görevlisi Ü.K. ve çay ocağında görevli H.C'nin silah sesi duyması üzerine maktulün odasına doğru yöneldikleri anlatılan iddianamede, sanığın odadan çıktığı ve koridorda bulunan müştekiler H.C. ve Ü.K'ye silah doğrulttuğu, daha sonra bina çıkışına doğru kaçmaya başladığı ifade edildi.

İddianamede, sanığın merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştüğü ve bu sırada elinde bulunan tabancanın ateşlendiği belirtildi.

Sanığın kaçtığı sırada bina içinde karşılaştığı kişilere silah doğrulttuğu aktarılan iddianamede, kamera kayıtlarına göre Mikail Güvenir'in maktulün odasında yaklaşık yarım saat kaldığına yer verildi.

İddianamede sanığın soğuk kanlı bir şekilde olay yerinden ayrıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sanığın eylemini planlayarak suçta kullanacağı silahı temin ettiği, olay günü maktulü öldürme kararı ile maktulün yanına gittiği, maktulün odasına girmeden silahını atışa hazır hale getirdiği ve odaya girdikten sonra kararın da vazgeçmeyerek sebat ve ısrarla fiilini icra etmeye başladığı, eylemi ile maktule karşı tasarlayarak kasten öldürme suçunu oluşturduğu dikkate alınarak sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 4 belediye görevlisini tehdit etmesi sebebiyle 'zincirleme şekilde silahla tehdit', 'kamu malına zarar verme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep olunur."