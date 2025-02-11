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        Adanaspor, Oğuzhan Matur ve Elias Durmaz'ı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, sol bek Oğuzhan Matur ve sağ kanat Elias Durmaz'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 17:17 Güncelleme: 11.02.2025 - 17:17
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        Adanaspor, Oğuzhan Matur ve Elias Durmaz'ı transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, sol bek Oğuzhan Matur ve sağ kanat Elias Durmaz'ı kadrosuna kattı.

        Turuncu-beyazlı kulüpten, iki transferle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen 24 yaşındaki Elias Durmaz ve Hatayspor'da oynayan Oğuzhan Matur ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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