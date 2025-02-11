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        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sürücünün yargılanmasına devam edildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne, araç sürücüsünün de yaralanmasına neden olan tutuklu sanığın 12 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 17:55 Güncelleme: 11.02.2025 - 17:55
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        Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sürücünün yargılanmasına devam edildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletlinin ölümüne, araç sürücüsünün de yaralanmasına neden olan tutuklu sanığın 12 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İzzet Sefa R. ile tanık C.H. ve taraf avukatları katıldı.

        Beyanı alınan tanık C.H. sanığın olay öncesinde bulunduğu restoranın işletme müdürü olduğunu belirterek şunları söyledi:

        "Olay günü 3 kadın misafir geldi. Yaklaşık 20 dakika sonra da 3 erkek, bayanların bulunduğu masaya geldi. 6 kişi oturdular. Masadakilerin hepsi alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde masada bulunan bir bayan kalkmak istedi. Kazaya karışan ve ismini İzzet Sefa R. olarak öğrendiğim huzurda bulunan sanık, bu kadına eşlik edeceğini söyledi. O sırada kazaya karışan bu kişi, aracının anahtarını valeye bırakan ve masada bulunan kadın misafirden aracını istedi. Bu kadın 'beraber kalkalım' demesine rağmen kazaya karışan sanık 'ben hemen bırakır gelirim' dedi. Daha sonra İzzet Sefa R. ile kadın mekandan araçla ayrıldı. Bütün görgüm ve bildiklerim bunlardan ibarettir."

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık İzzet Sefa R, "Olayın üzerinden 24 saat geçmeden polise teslim oldum. Üniversite öğrencisiyim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum."

        Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut delil durumu, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz olması dikkate alınarak İzzet Sefa R'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, 21 Nisan 2024'te İzzet Sefa R. (21) kullandığı otomobille önce Suriye uyruklu Ziyad Seleş'in (33) idaresindeki motosiklete ardından da Yakup C'nin (33) aracına çarpmıştı. Kazada Ziyad Seleş hayatını kaybetmiş, Yakup C. yaralanmıştı.

        Kazayla ilgili 22 Nisan 2024'te tutuklanan İzzet Sefa R. hakkında "haksız yere bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlarından 12 yıl 6 aydan 32 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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