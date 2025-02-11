Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, S.Ö.G. (30) yönetimindeki 34 GRV 829 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan Bulvarı'nda Fatih K'nin (49) kullandığı 01 AYV 654 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
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