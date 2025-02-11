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        Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 21:27 Güncelleme: 11.02.2025 - 21:27
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        Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, S.Ö.G. (30) yönetimindeki 34 GRV 829 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan Bulvarı'nda Fatih K'nin (49) kullandığı 01 AYV 654 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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