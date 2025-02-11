Adana Demirspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde çalışma yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, savunma, orta saha ve forvet oyuncularının ayrı ayrı gruplar halinde yaptıkları çalışmayla tamamlandı.
Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor, 14 Şubat Cuma günü saat 20.00'de karşılaşacak.
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