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        Ferdi Tayfur'un şarkıları Adana'da seslendirildi

        Vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un sevilen şarkıları, Adana'da "Hatırası Yeter Konseri"nde seslendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 21:50 Güncelleme: 11.02.2025 - 21:50
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        Ferdi Tayfur'un şarkıları Adana'da seslendirildi
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        Vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un sevilen şarkıları, Adana'da "Hatırası Yeter Konseri"nde seslendirildi.

        Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyenin tiyatro salonunda gerçekleştirilen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Ahmet Selçuk İlkan'ın sahneye çıktığı konserde, Tayfur şarkılarıyla anıldı.

        Seslendirilen "İçim Yanar", "Ben de Özledim", "Huzurum Kalmadı", "Sabahçı Kahvesi" ve "Durdurun Dünyayı" gibi şarkılara konseri dinleyenler de eşlik etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaptığı açıklamada, Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

        Adana'nın şair, sanatçı ve birçok alanda zengin bir yere sahip olduğunu belirten Karalar, şunları kaydetti:

        "Gençliğimiz Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla geçti. Yaklaşık bir ay önce bu etkinliği düzenlemeyi planlamıştık ama Bolu'daki yangından dolayı bunu erteledik. Orada vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha böyle felaketleri bizlere yaşatmasın. Bugün hem gururlanacağız hem sevineceğiz hem de duygulanacağız. Gençliğimiz aklımıza gelecek."

        Tayfur'un arkadaşı Ahmet Selçuk İlkan da Ferdi Tayfur ile yaklaşık 40 yıllık bir arkadaşlığının olduğunu aktardı.

        Ferdi Tayfur ile anılarını anlatan İlkan, "Gidenler geride böyle bir özlem bırakmışsa elbette özlenir. Onlar asla unutulmazlar. Ferdi Tayfur'un da belki en güzel yanı yalnız şarkıları söyleyerek değil yazarak, besteleyerek ve bu Adana hamuruyla yoğrulup bütün duygularını şarkılara aktararak sundu." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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