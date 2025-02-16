Adana'da dart turnuvasında dereceye giren öğrenciler polislerle buluştu
Adana'dan katıldıkları Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası'nda dereceye giren iki öğrenci, kendilerini sporla tanıştıran polislerle bir araya geldi.
Adana'dan katıldıkları Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası'nda dereceye giren iki öğrenci, kendilerini sporla tanıştıran polislerle bir araya geldi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesince uygulanan "Gücümüz Sevgimiz Projesi" kapsamında geçen yıl dart kursu düzenlendi.
Kursu bitiren öğrencilerden bazıları, Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası'na katıldı.
Yarışmacılardan ortaokul öğrencisi Mustafa Kirişcioğlu "minik erkekler" kategorisinde, lise öğrencisi Poyraz Çakırbey de "yıldız erkekler" kategorisinde üçüncü oldu.
Öğrenciler, Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte dartla tanışmalarını sağlayan polislerle bir araya geldi.
Kirişcioğlu, polislerin sayesinde dart oynamayı öğrendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Çakırbey de ekiplerle bir araya gelip antrenman yaptıklarını anlattı.
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