Adana'da dart turnuvasında dereceye giren öğrenciler polislerle buluştu

Çakırbey de ekiplerle bir araya gelip antrenman yaptıklarını anlattı.

Yarışmacılardan ortaokul öğrencisi Mustafa Kirişcioğlu "minik erkekler" kategorisinde, lise öğrencisi Poyraz Çakırbey de "yıldız erkekler" kategorisinde üçüncü oldu.

Adana'dan katıldıkları Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası'nda dereceye giren iki öğrenci, kendilerini sporla tanıştıran polislerle bir araya geldi.

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