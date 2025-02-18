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        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 7 sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6'sı tutuklu 7 sanık hakkında değişen oranlarda hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 10:09 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:09
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        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 7 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6'sı tutuklu 7 sanık hakkında değişen oranlarda hapis talebiyle dava açıldı.

        Akkapı Mahallesi'nde 14 Eylül 2024'te minibüs sürücüsü iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ali Metin Zorluer'in hayatını kaybetmesi, 3 kişinin de yaralanmasıyla ilgili tutuklanan Hakan K, Cüneyt K, Selçuk K, Efekan K, Recep N. ve Onur N. ile tutuksuz Kayhan Ş. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Akkapı hattındaki minibüslerin durak yönetiminin aldığı karar doğrultusunda cenazesi olan aileler için mezarlığa ücretsiz sefer düzenlediği, olay günü sürücüler arasında ulaştırma sırası nedeniyle kavga çıktığı belirtildi.

        İddianamede, dolmuş durağındaki kavgayı ayırmaya çalışan Zorluer'in pompalı tüfekle vurulması sonucu öldüğü, Volkan V, Emre S. ve Ferhat S'nin ise yaralandığı anlatıldı.

        Sanık Cüneyt K. hakkında "ruhsatsız silah bulundurma", "kasten öldürme" ve 5 kez "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından müebbet ile 46 yıldan 78 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, diğer sanıklar hakkında da değişen oranlarda hapis cezası istendi.

        İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        - Olay

        Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde 14 Eylül 2024'te minibüs sürücüsü iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan 4 kişiden Ali Metin Zorluer hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin gözaltına alınan Hakan K, Cüneyt K, Selçuk K, Efekan K. ile karşı gruptan Recep N, Onur N. tutuklanmış, Kayhan Ş. ise serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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