Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        İspanya Savunma Bakanı Robles'ten, ülkesinin İncirlik'teki Patriot birliğine ziyaret:

        İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, ülkesinin Patriot hava savunma sistemlerinin İncirlik Üssü'nde konuşlandırılmasının 10. yıl dönümü dolayısıyla 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 20:21 Güncelleme: 19.02.2025 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya Savunma Bakanı Robles'ten, ülkesinin İncirlik'teki Patriot birliğine ziyaret:
        ABONE OL

        İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, ülkesinin Patriot hava savunma sistemlerinin İncirlik Üssü'nde konuşlandırılmasının 10. yıl dönümü dolayısıyla 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.

        Hava yoluyla İncirlik Üssü'ne gelen Savunma Bakanı Robles'i burada 10. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kemal Güleç, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho ve İspanyol Patriot Birimi Komutanı Yarbay Fernando Maria Garcia Reparaz Pardo de Santayana karşıladı.

        İncirlik'teki birliklerinde 138 askerleri bulunan Robles'e, Tuğgeneral Güleç ziyareti dolayısıyla plaket verdi.

        Robles, daha sonra Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde İspanyol Acil Durum Askeri Birliği ekibince Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki enkazdan çıkarılan aileyle bir araya geldi.

        Anne Leyla Yılmaz ve çocukları 7 yaşındaki Elif ile 4 yaşındaki Muhsin'le sohbet eden Robles, aileye hediyeler verdi. Leyla Yılmaz, kendilerini kurtaran ekibe sarıldı, minnettarlığını dile getirdi.

        Bakan Robles ile Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekibinde görevli Astsubay Antonio Francisco Diosdado Cardona ve Andres De Lis Cuenca da deprem enkazından çıkardıkları aileyle sohbet etti.

        Robles, depremde eşi Ömer Yılmaz'ı kaybeden anne Yılmaz'a hitaben, "Sizin hakkınızda uçakta konuştuk. Asker olmalarına rağmen onlar da çok duygulandılar tabii. Sana çok hayranız. Yaşadığın bu büyük acıya rağmen gerçekten hayranlık duyuyoruz." dedi.

        - İspanyol Patriotlarının İncirlik Üssü'ne yerleştirilmesinin 10. yılı

        İncirlik'e ülkesinin Patriot hava savunma sistemlerinin yerleştirilmesinin 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katılan Robles, burada İspanyol yetkililerden bilgi aldı.

        Margarita Robles, brifingin ardından savunma sisteminin kontrol merkezi ve bataryalarında incelemede bulundu, İspanyol askerlerle fotoğraf çektirdi.

        Daha sonra İspanyol askerlere hitaben konuşan Robles, İspanyol ordusunun çalışmalarının hem NATO hem de Türk ordusu için "temel nitelikte" olduğunu söyledi.

        Misyonun sadece hava savunmasıyla ilgili olmadığını ifade eden Robles, "Aynı zamanda deneyimlerin paylaşılması ve sürekli öğrenme ve eğitim almaya olanak tanıyan tatbikatların yapılmasıyla da ilgili." dedi.

        Görevin önemine vurgu yapan Bakan Robles, ittifaka ve ittifakın misyonlarına olan bağlılığa yanıt vermenin yanı sıra, Türkiye'deki misyonun ikili bakış açısından çok özel bir önem taşıdığına dikkati çekti.

        Robles, birliğe hitaben, "Yaşadığımız bu zor zamanlarda hava savunmasının önemini öğreniyoruz. Bize nasıl güvendiklerini, İspanyol personele nasıl güvendiklerini görmek gurur verici. Hiç kimse yokken, ordu varlığını sürdürür. En zor anlarda onlar hep yanımızdır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        Araç muayene istasyonları ihalesinde 3 teklif
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        TÜSİAD Başkanı Turan'a da soruşturma
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        CHP Kurultayı iptali davasında ara karar
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Trump: Zelenskiy seçimsiz bir diktatör
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Borsa neden bir türlü yükselmiyor?
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        Zelenskiy: Ülkemi satamam!
        19 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        Galatasaray'dan TFF'ye 3 soru!
        İşte konut kampanyasının ödeme planı!
        İşte konut kampanyasının ödeme planı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Rekabet Kurulu'ndan BİM'e ceza
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti

        Benzer Haberler

        Adana'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da kamu arazisini işgal eden 135 yapı yıkıldı
        Adana'da kamu arazisini işgal eden 135 yapı yıkıldı
        Adana'da araç kiralama bahanesiyle bir kişiyi dolandıran sanığa 5 yıl 6 ay...
        Adana'da araç kiralama bahanesiyle bir kişiyi dolandıran sanığa 5 yıl 6 ay...
        Kapatılan kitabevinde mühimmatla yakalanan DEAŞ sanığına 7 yıl 3 ay 15 gün...
        Kapatılan kitabevinde mühimmatla yakalanan DEAŞ sanığına 7 yıl 3 ay 15 gün...
        Elektrik ve su ihtiyacı doğadan karşılanan çiftlikte gübre de üretimde değe...
        Elektrik ve su ihtiyacı doğadan karşılanan çiftlikte gübre de üretimde değe...
        ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, gazetecilerle buluştu
        ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, gazetecilerle buluştu