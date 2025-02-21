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        Adana Emniyet Müdürü Arıkan: "Vatandaşlarımız Adana'da huzur içinde dolaşacak"

        Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, "Vatandaşlarımız Adana'da huzur içinde dolaşacak ve bunu polisi karşısına almaya cesaret edenler de görecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:21 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:58
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        Adana Emniyet Müdürü Arıkan: "Vatandaşlarımız Adana'da huzur içinde dolaşacak"
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        Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, "Vatandaşlarımız Adana'da huzur içinde dolaşacak ve bunu polisi karşısına almaya cesaret edenler de görecek." dedi.

        Arıkan, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, İl Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerden polislerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamayı denetledi.

        Polisler, araçları tek tek durdurup arama yaptı, araçta bulunanların kimliğini kontrol etti.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret eden Arıkan, burada polislere hitaben yaptığı konuşmasında, alan hakimiyetinin bırakılmamasını istedi.

        Suça ve suçluya kesinlikle göz açtırılmayacağını belirten Arıkan, "Vatandaşlarımız Adana'da huzur içinde dolaşacak ve bunu polisi karşısına almaya cesaret edenler de görecek. Kendisini devletin karşısında gören ya da görmeye çalışan, kendisine küçük çetecikler ismini veren zavallılar, sizin (polislerin) ne kadar dik durduğunuzu bundan önce gördü, bundan sonra da görecek." diye konuştu.

        - "Yeni bir döneme başlıyoruz"

        Arıkan, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada da bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kentte faaliyet göstermeye çalışan irili ufaklı bütün organize suç çeteleriyle mücadeleyi sürdüreceklerini anlattı.

        Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Arıkan, şunları kaydetti:

        "Hiç kimse devletten büyük değildir. Vatandaşlardan da ısrarla istediğimiz bir şey var; devletine polisine güvensin. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığında kendisine en yakın polis karakoluna müracaat ettiği zaman kendisiyle ne kadar ilgilenildiğini fark edeceksiniz. Yüreğir ilçemiz başta olmak üzere yeni bir döneme başlıyoruz. Bu yeni dönem içerisinde bazı ilçelerimizde farklı uygulamalar, farklı birimlerin destekleriyle artarak devam edecek. Yüreğir ilçemizin 8 farklı noktasında, yine Seyhan ilçemizin farklı noktalarında gündüz ve gece olmak üzere farklı bir uygulamaya gidiyoruz. Bunu da başarımızı arttıracağını temenni ederek yapıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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