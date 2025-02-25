Saimbeyli'de bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi

Seminere okul ve kurum müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenci servis şoförleri ve veliler katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden görevlendirilen eğitmenler tarafından verilen seminerde, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturulması, zararlı alışkanlıklardan korunma yöntemleri ve toplumsal duyarlılığın artırılması konuları anlatıldı.

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