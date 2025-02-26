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        Adana'da zirai dondan etkilenen tarım alanlarında inceleme sürüyor

        Adana'da zirai dondan etkilenen tarım alanlarında başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 13:33 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:33
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        Adana'da zirai dondan etkilenen tarım alanlarında inceleme sürüyor
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        Adana'da zirai dondan etkilenen tarım alanlarında başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21-24 Şubat'ta kent genelinde hava sıcaklığının gece saatlerinde 0 derecenin altına düşmesinin bazı tarım alanlarında don kaynaklı zarara neden olduğu belirtildi.

        Sahadaki gözlem ve ön tespit çalışmalarının 400 kişilik ekiple sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Yapılan çalışmalar neticesinde erkenci nektarin, şeftali, erik ve narenciye alanlarında, marul, ıspanak, bakla, patates, soğan, örtü altı karpuz, domates, muz, ejder meyvesi, avokado ve salatalık yetiştirilen alanlarda don kaynaklı zarar oluştuğu tespit edildi. Buğday ve arpa gibi kışlık tahıl ekili alanlarda yapılan ön tespitte ise herhangi bir zarar görülmedi."

        - Yaklaşık 500 bin dekar alan tarandı

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, 3 günde yaklaşık 500 bin dekar ekili ve dikili tarım alanının hasar tespitine yönelik tarandığını bildirdi.

        Kökçüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Don olaylarının tarımsal ürünlere ne kadar zarar verdiği 4-5 gün sonra daha net ortaya çıkacak. Ekiplerimiz sahada çalışmaya devam ediyor. Zarara uğramış alanlarda TARSİM kapsamındaki üreticilerle ilgili TARSİM Bölge Müdürlüğü ile istişare edilmektedir. Ürünlerine sigorta yaptıran üreticilerimiz TARSİM Bölge Müdürlüğüne hasar tespiti için ihbarda bulunabilir."

        Ülkede yeterince üretim olmasına rağmen soğan ve patates ekili alanların dondan zarar görmesi nedeniyle bu ürünlerin market ve pazar fiyatlarında spekülatif artış gözlemlediklerini belirten Kökçüoğlu, ilgili kurumlarla konunun takipçisi olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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