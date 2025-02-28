MHP Adana ilçe başkanları toplantısı yapıldı
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında aylık olağan ilçe başkanları toplantısı gerçekleştirildi.
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında aylık olağan ilçe başkanları toplantısı gerçekleştirildi.
Kanlı, Karaisalı İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, yapılan ve devam eden teşkilat çalışmaları ile planlanan programları anlattı.
Saha çalışmalarına daha çok ağırlık vereceklerini ifade eden Kanlı, tüm vatandaşlara en iyi hizmeti sunarak şehrin kalkınması, refahının artması için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını kaydetti.
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