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        MHP Adana ilçe başkanları toplantısı yapıldı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında aylık olağan ilçe başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:28 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:50
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        MHP Adana ilçe başkanları toplantısı yapıldı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında aylık olağan ilçe başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

        Kanlı, Karaisalı İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, yapılan ve devam eden teşkilat çalışmaları ile planlanan programları anlattı.

        Saha çalışmalarına daha çok ağırlık vereceklerini ifade eden Kanlı, tüm vatandaşlara en iyi hizmeti sunarak şehrin kalkınması, refahının artması için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını kaydetti.

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