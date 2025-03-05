Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası, Adana'da başladı

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası başladı.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffet Çintimar, Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, tekvandonun Adana'nın öncelikli spor branşlarından biri olduğunu belirtti.

Çintimar, şampiyona mücadele edecek sporculara başarılar diledi.

⁠Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu da poomsaenin önemine değindi.

Göreve geldikten sonra 2 kez poomsae şampiyonası organize ettiklerini anımsatan Tanrıkulu, "Poomsae inşallah hak ettiği yerde olacak. Çünkü poomsae tekvandonun temelidir, kalbidir." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sporcular, organizasyonda derece elde etmek için mücadele etti.

Şampiyona, 8 Mart'ta sona erecek.