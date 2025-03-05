Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası, Adana'da başladı

        Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:47 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası, Adana'da başladı
        ABONE OL

        Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası başladı.

        Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffet Çintimar, Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, tekvandonun Adana'nın öncelikli spor branşlarından biri olduğunu belirtti.

        Çintimar, şampiyona mücadele edecek sporculara başarılar diledi.

        ⁠Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu da poomsaenin önemine değindi.

        Göreve geldikten sonra 2 kez poomsae şampiyonası organize ettiklerini anımsatan Tanrıkulu, "Poomsae inşallah hak ettiği yerde olacak. Çünkü poomsae tekvandonun temelidir, kalbidir." dedi.

        Açılış konuşmalarının ardından sporcular, organizasyonda derece elde etmek için mücadele etti.

        Şampiyona, 8 Mart'ta sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        Adana'da terör örgütü PKK adına korsan gösterilere katıldığı iddia edilen s...
        Adana'da terör örgütü PKK adına korsan gösterilere katıldığı iddia edilen s...
        Çukurova'da tarımsal üretim yüksek teknolojili seralarla daha da artacak
        Çukurova'da tarımsal üretim yüksek teknolojili seralarla daha da artacak
        "Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası" Adan...
        "Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası" Adan...
        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 18 sanığın yargılanma...
        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 18 sanığın yargılanma...
        Köprü altında başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu
        Köprü altında başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu
        Banka oturan 2 kardeşi bıçaklayarak öldüren şüpheliden 'küfür' savunması
        Banka oturan 2 kardeşi bıçaklayarak öldüren şüpheliden 'küfür' savunması