Adana'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çanaklı Mahallesi'nde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 01 HE 011 plakalı hafif ticari araç ile 01 AIL 293 plakalı otomobil çarpıştı.

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