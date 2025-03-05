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        Adana'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 19:51 Güncelleme: 05.03.2025 - 20:06
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        Adana'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Çanaklı Mahallesi'nde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 01 HE 011 plakalı hafif ticari araç ile 01 AIL 293 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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