Çukurova Üniversitesi tarafından "Yaşayan Toprak Laboratuvarı" kuruldu

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde "Yaşayan Toprak Laboratuvarı" kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliğince desteklenen "Agroekolojik Arazi Kullanımı ve Yönetimi Uygulayıp Sürdürülebilir Toprak ve Toprak Sağlığının Geliştirilmesi ile Topluma Ekosistem Hizmetlerinin Sunulmasını Geliştirmek" projesi kapsamında "Yaşayan Toprak Laboratuvarı" oluşturuldu.

Konuya ilişkin üniversitede çalıştay da organize edildi.

ÇÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Koluman, çalıştaydaki konuşmasında, Avrupa Birliği projeleri ve desteklerinin önemini anlattı.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selim Eker de laboratuvarın toprak bilimi açısından katkılarına değindi.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Ortaş ise projenin ana teması olan yüzey ve alt toprak sağlığı ile kalitesi konularında bilgilendirme yaptı.

Çalıştay kapsamında üniversite yerleşkesinde açılan toprak profilinde katılımcılara üst ve alt toprak katmanlarının yapıları gösterildi.