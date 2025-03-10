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        Ağabeyine silahla ateş etmek isteyen kişiyi yakalamaya çalışırken bacağından vuruldu

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş insanı, ağabeyine tabancayla ateş etmek isteyen kişiyi yakalamaya çalışırken bacağından vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 15:58 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:58
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        Ağabeyine silahla ateş etmek isteyen kişiyi yakalamaya çalışırken bacağından vuruldu
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş insanı, ağabeyine tabancayla ateş etmek isteyen kişiyi yakalamaya çalışırken bacağından vurularak yaralandı.

        Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde 3 Mart'ta M.E.T. (55), inşaat malzemeleri sattığı iş yerinde bulunduğu sırada bir kişi dükkanına geldi.

        İş yeri sahibine burada tabancayla ateş etmek isteyen kişinin silahı tutukluk yaptı.

        Bunun üzerine iş yeri sahibi, dükkandaki yakınlarının da desteğiyle şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalıştı.

        Bitişikteki iş yerinde bulunduğu sırada olayı duyup dışarıya çıkarak şüpheliyi kovalayan M.E.T'nin kardeşi M.T. (35), saldırganı yakalamaya çalışırken silahın kazara ateş alması sonucu bacağından vurularak yaralandı.

        Hastaneye kaldırılan M.T, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaçan saldırganın yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

        Öte yandan, şüphelinin motosikletle gittiği iş yerine girmesi ve bir süre sonra hızla dışarıya çıkması, ardından kalabalık bir grubun zanlının peşine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Aileye ait iş yerlerinin daha önce motosikletli ve silahlı kişilerce kurşunlanması da güvenlik kamerası kayıtlarında yer aldı.

        - "Üç işletmemdeki faaliyetleri durdurmak zorunda kaldık"

        M.T. iş yerinde gazetecilere, daha önce kendilerinden 5 milyon ve 10 milyon lira haraç istendiğini ve bunu kabul etmedikleri için 13 kez iş yerleri ve araçlarına yönelik silahlı saldırılar düzenlendiğini ileri sürdü.

        Şikayetleri üzerine iki kişinin yakalanıp tutuklandığını belirten M.T. bu gelişmenin ardından birçok kez şüphelilerin bağlantılı olduğu kişilerden çeşitli tehditler aldığını iddia etti.

        M.T. bir süre önce de aracıyla seyir halindeyken silahla kendisine ateş açıldığını öne sürerek, "Bize yönelik saldırılar nedeniyle üç işletmemdeki faaliyetleri durdurmak zorunda kaldık. Çalışanlarımız da can güvenliklerinin olmadığını belirtti." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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