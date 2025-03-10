Adana'da Yeşilay gönüllülerine yönelik iftar programı düzenlendi

Adana'da Yüreğir Kaymakamlığınca Yeşilay gönüllülerinin katıldığı iftar programı düzenlendi.

Yeşilay gönüllüleri ve aileleri, kent protokolüyle Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yeşilay Gönüllülerine Vefa İftar Yemeği" programında bir araya geldi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, kentte farkındalık oluşturmak adına faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Aileleriyle iftara katılan gönüllülere teşekkür eden Yıldırım, "Sadece bir sivil toplum kuruluşu ya da kamu yararına çalışan bir dernek olarak değil, buraya gönlümüzü vererek yola devam etmek istiyoruz. Gönüllülerimizden beklentilerimizde bu şekildedir. Bundan sonraki faaliyetlerimizde, attığımız adımlarda bunu dikkate alarak gidersek inşallah Adana'da başta uyuşturucu olmak üzere 5 bağımlılık türünde de mücadele etmek istiyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu başta olmak üzere aynı sofrada buluşmalarına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.