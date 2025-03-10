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        Adana'da Yeşilay gönüllülerine yönelik iftar programı düzenlendi

        Adana'da Yüreğir Kaymakamlığınca Yeşilay gönüllülerinin katıldığı iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 19:40 Güncelleme: 10.03.2025 - 19:48
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        Adana'da Yeşilay gönüllülerine yönelik iftar programı düzenlendi
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        Adana'da Yüreğir Kaymakamlığınca Yeşilay gönüllülerinin katıldığı iftar programı düzenlendi.

        Yeşilay gönüllüleri ve aileleri, kent protokolüyle Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yeşilay Gönüllülerine Vefa İftar Yemeği" programında bir araya geldi.

        Programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, kentte farkındalık oluşturmak adına faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

        Aileleriyle iftara katılan gönüllülere teşekkür eden Yıldırım, "Sadece bir sivil toplum kuruluşu ya da kamu yararına çalışan bir dernek olarak değil, buraya gönlümüzü vererek yola devam etmek istiyoruz. Gönüllülerimizden beklentilerimizde bu şekildedir. Bundan sonraki faaliyetlerimizde, attığımız adımlarda bunu dikkate alarak gidersek inşallah Adana'da başta uyuşturucu olmak üzere 5 bağımlılık türünde de mücadele etmek istiyoruz." diye konuştu.

        Yıldırım, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu başta olmak üzere aynı sofrada buluşmalarına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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