Adana'da motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Mithatpaşa Mahallesi'nde Funda A. idaresindeki motosikletle Hasan Kara'nın kullandığı bisikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.