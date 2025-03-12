Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Valisi Köşger, güvenlik güçlerinin denetimlerini havadan inceledi

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, polis ve jandarma ekiplerinin kontrol noktalarındaki çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:37 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Valisi Köşger, güvenlik güçlerinin denetimlerini havadan inceledi
        ABONE OL

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, polis ve jandarma ekiplerinin kontrol noktalarındaki çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Köşger, "Adana İli Suç Önleme Eylem Planı" kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle, polis ve jandarma kontrol noktalarındaki denetimleri inceledi.

        İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel'in de katıldığı çalışmada, kent genelindeki güvenlik tedbirleri gözden geçirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Köşger, Adana'nın güvenliği için tüm birimlerin büyük hassasiyetle çalıştığını belirtti.

        Köşger, halkın huzurunun korunmasına yönelik her türlü çalışmanın titizlikle yürütüldüğünü ifade ederek, "Polisimiz ve jandarmamız, suç ve suçlulara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bizler de bu mücadeleyi güçlendirmek, halkımızın huzurunu korumak adına denetimlerimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Vatandaşların huzur içinde yaşamasının en büyük öncelikleri olduğunu kaydeden Köşger, güvenlik güçlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        AB, ABD'ye misilleme hazırlığında
        AB, ABD'ye misilleme hazırlığında
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        Uyanıyor ama tekrar uyuyamıyor musunuz?
        Uyanıyor ama tekrar uyuyamıyor musunuz?
        Trump Tesla araca bindi
        Trump Tesla araca bindi
        Marmara ve Ege için lodos uyarısı
        Marmara ve Ege için lodos uyarısı
        Filtrelenmiş hayatların psikolojik etkileri!
        Filtrelenmiş hayatların psikolojik etkileri!

        Benzer Haberler

        Adana'da 79 dolandırıcılık olayının firari zanlısı asayiş uygulamasında yak...
        Adana'da 79 dolandırıcılık olayının firari zanlısı asayiş uygulamasında yak...
        Adana'da durakta bekleyen çiftin ölümüne neden olan şoföre 15 yıl hapis
        Adana'da durakta bekleyen çiftin ölümüne neden olan şoföre 15 yıl hapis
        Adana'da motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Adana'da motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Dere yatağında insan iskeleti bulundu
        Dere yatağında insan iskeleti bulundu
        Adana'da dere yatağında insan iskeleti bulundu
        Adana'da dere yatağında insan iskeleti bulundu
        15 milyon haraç kesilen iş insanını tabancayla vuran şüpheli ile ağabeyi ya...
        15 milyon haraç kesilen iş insanını tabancayla vuran şüpheli ile ağabeyi ya...