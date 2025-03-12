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        Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi

        Adana'da sosyal medya üzerinden hediye çipi kazandığı bahanesiyle bir kişiyi 9 bin lira dolandırdığı öne sürülen sanığa "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 17:35 Güncelleme: 12.03.2025 - 17:35
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        Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi
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        Adana'da sosyal medya üzerinden hediye çipi kazandığı bahanesiyle bir kişiyi 9 bin lira dolandırdığı öne sürülen sanığa "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.A.Ü. ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü müşteki R.G'nin sosyal medya hesabı üzerinden gördüğü ve özel bir bankaya aitmiş izlenimi veren hediye çipi kazandırdığına dair bir linke tıkladığını, açılan sayfaya kimlik bilgileriyle cep telefonuna gelen onay kodunu girmesi üzerine banka hesabından 9 bin lira havale edildiğini belirtti.

        Savcı, 9 bin lira gönderilen hesabın M.A.Ü'ye ait olduğunu, sanığın benzer eylemleri itiyat haline getirdiği, kurguladığı hile çerçevesinde müşteki R.G'yi aldatarak 9 bin lira haksız menfaat temin ettiğini belirterek, sanığın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık M.A.Ü. suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.

        Mahkeme heyeti de "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık M.A.Ü'yü 5 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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