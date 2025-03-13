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        Adana'da 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:57 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:57
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        Adana'da 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 22 Kasım 2023'te Alperen Kaya (19) ve Eren Güngör'ün (19) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan sanık Şeref A. (20) ile bazı müştekiler, tanıklar ve avukatlar katıldı.

        Duruşmada dinlenen tanıklardan A.Y, şakalaşmanın ardından çıkan tartışmada sanığın, Kaya ve Güngör'ü bıçakladığını öne sürdü.

        İ.S. de "Şakalaşmadan kaynaklı Alperen, Eren ve Şeref kavga etmeye başladı. Şeref çantasında bıçak taşıyordu. Bıçağı ilk Eren'e ardından da Alperen'e salladı." ifadesini kullandı.

        Sanık ise olay günü alkollü olduğunu iddia ederek, "Tanık beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Yalan söylüyorlar. Kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar." dedi.

        Müştekileri ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Şeref A'nın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        Merkez Yüreğir ilçesinde 22 Kasım 2023'te Şeref A, Gençlik Köprüsü'nde tartıştığı arkadaşları Alperen Kaya ve Eren Güngör'ü bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmış, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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