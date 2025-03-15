Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 102. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında, Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu ve Garnizon Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ozan Nas ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Adana Tren Garı'nda devam eden programda, Atatürk'ün 15 Mart 1923'te trenle Adana'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı, trenden inen bir gazi Vali Köşger'e Türk bayrağı verdi.

Daha sonra İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törende, şiirler okundu, halk oyuncuları gösterisi sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, burada yaptığı konuşmada, kurtuluş mücadelesinin kazanılmasında kentin katkısının önemli olduğunu belirterek, "Atalarımız, ulusal kurtuluş mücadelesinin kazanılmasında çok ciddi katkıda bulunmuştur. Atalarımızla, Milli Mücadele Önderi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla gurur duyuyoruz, onları saygıyla anıyoruz." dedi.

Törene, kent protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.