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        Adana'da bisikletten düşen çocuk yaşamını yitirdi

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bisikletten düşen çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 18:38 Güncelleme: 16.03.2025 - 18:38
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        Adana'da bisikletten düşen çocuk yaşamını yitirdi
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        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bisikletten düşen çocuk yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Pekmezli Mahallesi'nde 8 yaşındaki Zeynep Bozkuş bisiklet sürerken düştü.

        Kafasını çarpması nedeniyle yaralanan Bozkuş, götürüldüğü Tufanbeyli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bozkuş'un cenazesi, mahalle mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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