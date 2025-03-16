Adana'da bisikletten düşen çocuk yaşamını yitirdi
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bisikletten düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bisikletten düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Pekmezli Mahallesi'nde 8 yaşındaki Zeynep Bozkuş bisiklet sürerken düştü.
Kafasını çarpması nedeniyle yaralanan Bozkuş, götürüldüğü Tufanbeyli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bozkuş'un cenazesi, mahalle mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.
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