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        Adana'da bir kişi kuzenini tabancayla vurarak öldürdü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi sokakta kuzenini tabancayla vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 19:38 Güncelleme: 16.03.2025 - 19:38
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        Adana'da bir kişi kuzenini tabancayla vurarak öldürdü
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi sokakta kuzenini tabancayla vurarak öldürdü.

        Şeyhmurat Mahallesi'nde İbrahim Y. (27), aralarında alacak nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen amcasının oğlu Yakup Y'ye (29) sokakta tabancayla ateş açtı.

        Yakup Y'nin yaralandığını gören yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yakup Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yakup Y'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Cinayet zanlısı İbrahim Y, olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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