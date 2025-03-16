Adana'da bir kişi kuzenini tabancayla vurarak öldürdü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi sokakta kuzenini tabancayla vurarak öldürdü.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi sokakta kuzenini tabancayla vurarak öldürdü.
Şeyhmurat Mahallesi'nde İbrahim Y. (27), aralarında alacak nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen amcasının oğlu Yakup Y'ye (29) sokakta tabancayla ateş açtı.
Yakup Y'nin yaralandığını gören yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yakup Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yakup Y'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cinayet zanlısı İbrahim Y, olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.
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