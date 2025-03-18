Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan eski Yüreğir kaymakamı ve 2 sanığın yargılanması sürdü

Adana'da ihale varmış gibi bazı kişilerden para alarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan eski Yüreğir kaymakamı Mustafa Kılıç ile birlikte hareket ettiği öne sürülen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Yüreğir kaymakamı Mustafa Kılıç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanık Ö.A. ile tanıklar, müştekiler ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık P.Y. duruşmaya gelmedi.

Duruşmada beyanı alınan müşteki T.Ö. emniyette verdiği ifadenin geçerli olduğunu ve ihaleden önce Mustafa Kılıç ile tanışıklığının olmadığını öne sürdü.

Mustafa Kılıç ile makam odasında Ö.A. da bulunurken görüştüklerini belirten T.Ö. şöyle devam etti:

"Depremden sonraki süreçte aşevlerine gıda temini konusunu görüştük. Mustafa Kılıç bize 'Güvenilir firmalara ihtiyacımız var.' dedi. Ö.A. da bu konuşmalara dahil oluyordu. Bize ödeneğin geldiğini Mustafa Kılıç söyledi. Sonrasında teklif hazırlamamızı söyledi. Bana teklif formu verdiler. Mustafa Kılıç ve Ö.A. bana bu sürecin doğrudan teminatla yürüdüğünü söyledi. Bundan dolayı teminat yatırmamı istediler. İhale kapsamında 107 milyon 600 bin liralık alım olacağını söylediler. Ben parça parça halinde teminat olarak 6 milyon 530 bin lirayı bankadan Mustafa Kılıç'ın vakıf başkanı olduğu için şahsi hesabına yatırdım. Aslında bu duruma itiraz ettim. Mustafa Kılıç bana vakıf başkanı olduğu için hesabında kendi adına olduğunu söyledi. Sonrasında ihale süreci başlamadığı için Mustafa Kılıç'ın makamına 20 defa gittim. Makam odasında Ö.A. da vardı. Bana paranın geri iade edileceğini söylediler. Beş parça halinde 4 milyon 470 bin lira paramı geri aldım. Kur farkından dolayı 2 milyon 765 bin lira zarara uğradım. Zararın kısmi giderilmesinden dolayı sanıktan şikayetçiyim. Bu aşamaya kadar da zararım giderilmedi."