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        Husumetli oldukları kişiye silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetli oldukları kişiye silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:20 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:20
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        Husumetli oldukları kişiye silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetli oldukları kişiye silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 9 Mart'ta Yeşiloba Mahallesi'nde yaptığı denetim sırasında motosikletli iki kişinin durumundan şüphelenerek "dur" ihtarında bulundu.

        Motosikletli iki kişi, ekiplerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler, silahlı olduklarını tespit ettiği şüphelileri yakalamak için peşlerine düştü.

        - Yüzünü silikon maskeyle gizlemeye çalışmış

        Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polisler, şüphelileri kullandıkları motosiklete ekip aracıyla çarparak yakaladı.

        Ekipler, sürücü Cihan G. (19) ve yüzünü silikon maskeyle gizlemeye çalıştığını belirlediği motosiklette yolcu konumundaki Atakan A'nın (27) yanında kalaşnikof tüfeği ve tabanca ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheliyle bağlantılı olduğu saptanan Abdullah Ç. (26) ve Hüseyin E. (29) de bir oto tamirhanesine yapılan baskınla yakalandı.

        Zanlılardan Cihan G'nin hırsızlık suçundan hakkında 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve yaralama suçundan da arandığı öğrenildi.

        Husumetli oldukları kişiye yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 4 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılıkça sorgulanan 4 şüpheli, daha sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Ekiplerin, kaçmaya çalışan Cihan G. ve Atakan A'yı motosikletlerine çarparak yakalaması bölgedeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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