Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, "Adana ili Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanmaya karşı 20 Mart 2025 tarihinde taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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