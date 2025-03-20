Pozantı ve Feke'de kar yağışı etkili oldu

Karayolları ve belediye ekipleri de yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

Kent genelinde etkili olan sağanak, iki ilçede yerini kara bıraktı.

Adana'nın Pozantı ve Feke ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

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