Pozantı ve Feke'de kar yağışı etkili oldu
Adana'nın Pozantı ve Feke ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Adana'nın Pozantı ve Feke ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Kent genelinde etkili olan sağanak, iki ilçede yerini kara bıraktı.
Kar yağışı nedeniyle bazı mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.
Karayolları ve belediye ekipleri de yolların kapanmaması için çalışma başlattı.
Bazı noktalarda kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği Pozantı ilçesinde eğitime bugün ara verildi.
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