Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 sanığa dava açıldı

Adana'da iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki işletmede uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle 27 Ocak'ta tutuklanan C.Y. ve U.G. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsinin talep edildiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların çikolata kutusuna gizledikleri 30,46 gram sentetik uyuşturucuyu 2 kişiye satmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

İş yerinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği aktarılan iddianamede, C.Y. ve U.G'nin uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları, telefon yazışmalarında uyuşturucu ticaretine ilişkin şifreli konuşmalar yaptıkları ve deşifre olmamak için kod adı kullandıkları kaydedildi.

Tutuklu sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.